Salute in Piazza a Valva | l' appuntamento con la prevenzione oncologica e la chiusura del percorso Valva Borgo Lento

Domani a Valva si tiene un evento dedicato alla prevenzione oncologica. L’appuntamento, chiamato “Salute in Piazza”, offre visite gratuite e si inserisce nel progetto Valva Borgo Lento, che negli ultimi due anni ha portato servizi e iniziative nel centro dell’entroterra. La giornata mira a sensibilizzare le persone sulla prevenzione, coinvolgendo cittadini di tutte le età. La partecipazione è aperta a chi vuole fare controlli e informarsi sui rischi legati al cancro.

E' in programma l'8 febbraio a Valva, una nuova giornata di prevenzione oncologica gratuita nell’ambito del progetto Valva Borgo Lento, l’iniziativa che negli ultimi due anni ha portato visite specialistiche, cultura e attività sociali nel cuore dell’entroterra, trasformando la tutela della.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Valva Borgo Lento

Il sindaco di Valva, Vuocolo, ha annunciato le proprie dimissioni, dichiarando che non vi sono più le condizioni per continuare il mandato.

Questa sera, in Irpinia, si è avvertita una lieve scossa di terremoto.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Valva Borgo Lento

Argomenti discussi: Controlli e incontri nelle piazze italiane con Prevenzione è salute; Sabato 24 gennaio: le Arance della salute AIRC in piazza e a scuola per sostenere la ricerca; Prevenzione è salute: così piazza Verdi ha accolto la prima tappa 2026 della campagna nazionale; La casa della salute mobile a Lanciano per effettuare screening oncologici alla popolazione.

Salute in Piazza a Valva: l'appuntamento con la prevenzione oncologica e la chiusura del percorso Valva Borgo LentoE' in programma l'8 febbraio a Valva, una nuova giornata di prevenzione oncologica gratuita nell’ambito del progetto Valva Borgo Lento, l’iniziativa che negli ultimi due anni ha portato visite special ... salernotoday.it

Prevenzione è salute: così piazza Verdi ha accolto la prima tappa 2026 della campagna nazionaleAllestiti stand informativi e ambulatori mobili. Oltre agli screening, in molti hanno partecipato alle attività di sensibilizzazione e a consulenze specialistiche ... palermotoday.it

Domenica 8 febbraio a Valva si terrà una nuova giornata di prevenzione oncologica gratuita nell'ambito del progetto Valva Borgo Lento, l'iniziativa che negli ultimi due anni ha portato visite specialistiche, cultura e attività sociali nel cuore dell'entroterra, trasfor facebook

#arte sacra: Valva di Enkolpion bizantina (croce pettorale) in bronzo datata VII-VIII sec. d.C. , rappresentata la Vergine che sorregge il Figlio sul petto proveniente da Calanna (RC), Contrada dei Marchesi. #Calabria #medioevo #beauty #Heritage #archeology x.com