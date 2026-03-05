Max Alexander, un bambino di soli dieci anni, frequenta la quarta elementare e ha già organizzato uno show di moda a Parigi durante le sfilate. Ha iniziato a creare vestiti all'età di quattro anni, usando un manichino come compagno di gioco. Tra le sue clienti più famose c’è Sharon Stone, che lo ha contattato tramite Instagram per ordinare un cappotto.

Ha iniziato a fare vestiti a soli quattro anni, giocando con un manichino. Tra le sue clienti più affezionate c’è Sharon Stone, che lo ha contattato via Instagram per un cappotto. Adesso Max Alexander, enfant prodige della moda, punta a conquistare Parigi: ha presentato un’intera collezione al Palais Garnier, e sui social viene acclamato come “il più giovane stilista al mondo”. Chi è Max Alexander. La storia di Max Alexander, stilista bambino di Los Angeles, ha infiammato i social, suscitando entusiasmo e diverse critiche. Fin da piccolissimo ha dimostrato un particolare interesse per la moda e per la creazione degli abiti: i genitori lo hanno assecondato regalandogli un manichino, anche per alleviare la noia e l’isolamento durante il lockdown. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Max Alexander frequenta la quarta elementare e ha un talento precoce per la moda, tanto da organizzare uno show a Parigi, nel pieno delle sfilate.

Cabal nel post gara di Bologna Juve: «Spalletti vuole tanto da me perché sa che posso dare tanto. Ho scambiato la maglia con Bernardeschi, è uno juventino»Cabal nel post partita di Bologna Juve ha parlato ai microfoni di DAZN: «Spalletti vuole tanto da me, sa che posso dare tanto» Il della Juventus,...

Leggi anche: Capelli grigi naturali: la bella sorpresa delle sfilate di Alta Moda