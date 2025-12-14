Rinnovabili al 49% ma le emissioni crescono | Italia tra progresso e resistenze

L’Italia mostra segnali contrastanti nel suo percorso sostenibile. Da un lato, il tasso di rinnovabili raggiunge il 49% e si registrano progressi in agricoltura biologica e circolarità; dall’altro, le emissioni crescono e persistono sfide legate al consumo di suolo e alla mobilità. Un quadro che evidenzia la complessità della transizione verso un futuro più verde.

di Monica Sozzi, Comitato . Presieduto dal prof. Enrico Giovannini, registrato su sito ASviS del 20 novembre 2025 Da un lato i progressi su energia rinnovabile, circolarità e agricoltura biologica; dall'altro, emissioni ancora elevate, consumo di suolo e mobilità ferma. È una fotografia dell'Italia bivalente quella offerta dalla Relazione sullo Stato della Green Economy 2025, presentata a Rimini, durante Ecomondo, nel corso della 14ª edizione degli Stati Generali della Green Economy. Un appuntamento annuale che monitora l'evoluzione della green economy nazionale, individuando trend, criticità e opportunità per le politiche pubbliche e per le imprese.

COMEN Nicola Armaroli LA TRANSIZIONE ENERGETICA, 2021

