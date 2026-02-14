Treni nuovi sabotaggi e ritardi fino a 190 minuti Salvini | Chi boicotta è un criminale paghi i danni
Sabotaggi sui binari hanno causato nuovi disagi ai treni, provocando ritardi fino a 190 minuti e lasciando centinaia di passeggeri intrappolati nelle stazioni. Salvini ha commentato che chi danneggia le infrastrutture è un criminale e deve pagare i danni. Nel giorno di San Valentino, molte persone hanno dovuto rinunciare ai propri piani a causa di questi atti vandalici.
Nuovi sabotaggi sull'Alta velocità e un'altra giornata nera per i treni, con ritardi fino a 190 minuti e passeggeri bloccati nel giorno di San Valentino. Nel mirino le linee alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze nel nodo nella capitale, con Ferrovie dello Stato che parla di danni segnalati prima dell'alba ai cunicoli contenenti i cavi per la gestione della circolazione e conseguente principio di incendio. I tecnici di Rfi sono intervenuti ma solo dopo il via libera dell'autorità giudiziaria, e la circolazione, fortemente rallentata per tutta la giornata. Con i tabelloni hanno accumulato ritardi, spaccando di fatto l'Italia in due. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Ancora sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità, treni in ritardo fino a 90 minuti. Salvini: «Odiosi atti criminali, nessuno minimizzi»
Sabotaggi sulle linee dell’Alta velocità hanno causato ritardi fino a 90 minuti ai treni, provocando disagi ai pendolari.
Atti dolosi sull'Alta velocità, treni soppressi e con ritardi fino a 140 minuti. Salvini: "Azioni criminali"
Due atti vandalici sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze hanno causato la sospensione di diversi treni, con ritardi fino a 140 minuti.Leggi altri contenuti correlati per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Ferrovie sotto assedio, 49 sabotaggi in un anno: oggi ancora treni nel caos; Antagonisti, la mappa dei sabotaggi sulla rete ferroviaria. I casi da Roma a Milano; Sabotaggio dei treni dell’Alta velocità a Bologna, sarà aperto un fascicolo per terrorismo e attentato ai trasporti; Catena di sabotaggi, in tilt l'Alta Velocità: due ordigni a Bologna, uno è esploso. Incendio a Pesaro.
Treni da Roma a Napoli e Firenze ancora nel caos: ritardi fino a 140 minuti per nuovi atti dolosiL'ennesima giornata di inferno per chi ha scelto l’Alta Velocità il 14 febbraio: sabotaggi alle linee Roma–Napoli e Roma–Firenze hanno provocato ... fanpage.it
Nuovi sabotaggi sull’alta velocità, oltre due ore di ritardi e cancellazioni. Salvini: Staneremo i delinquenti. Caos in Molise per un cavo tranciatoNuovi sabotaggi sulle linee dell’ alta velocità tra Napoli, Roma e Firenze e, nelle stesse ore, una giornata da incubo per i pendolari del Molise a causa del trancio di un cavo della fibra ottica. È s ... ilfattoquotidiano.it
A Milano Centrale ritardi fino a 140 minuti e treni soppressi. Forti disagi per i passeggeri dopo i nuovi sabotaggi all'alta velocità Forti disagi anche alla Stazione di Milano Centrale con ritardi e cancellamenti di treni in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell'al facebook
Treni, nuovi atti di sabotaggio sulla linea dell'Alta Velocità, Roma-Napoli e Roma-Firenze x.com