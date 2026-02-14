Sabotaggi sui binari hanno causato nuovi disagi ai treni, provocando ritardi fino a 190 minuti e lasciando centinaia di passeggeri intrappolati nelle stazioni. Salvini ha commentato che chi danneggia le infrastrutture è un criminale e deve pagare i danni. Nel giorno di San Valentino, molte persone hanno dovuto rinunciare ai propri piani a causa di questi atti vandalici.

Nuovi sabotaggi sull'Alta velocità e un'altra giornata nera per i treni, con ritardi fino a 190 minuti e passeggeri bloccati nel giorno di San Valentino. Nel mirino le linee alta velocità Roma-Napoli e Roma-Firenze nel nodo nella capitale, con Ferrovie dello Stato che parla di danni segnalati prima dell'alba ai cunicoli contenenti i cavi per la gestione della circolazione e conseguente principio di incendio. I tecnici di Rfi sono intervenuti ma solo dopo il via libera dell'autorità giudiziaria, e la circolazione, fortemente rallentata per tutta la giornata. Con i tabelloni hanno accumulato ritardi, spaccando di fatto l'Italia in due. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Treni, nuovi sabotaggi e ritardi fino a 190 minuti. Salvini: "Chi boicotta è un criminale, paghi i danni"

