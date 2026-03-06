Totti torna alla Roma | Candela svela retroscena cena con Gasperini e ruolo futuro

Vincent Candela ha raccontato i dettagli di un incontro tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, descrivendo i momenti salienti di quella sera. Durante la cena, sono stati discussi alcuni aspetti legati al futuro di Totti e al suo possibile ruolo nel club. Candela ha svelato le conversazioni che si sono svolte e il coinvolgimento di Totti nel progetto.

Vincent Candela ha fornito una descrizione dei momenti chiave legati all’incontro tra Francesco Totti e Gian Piero Gasperini, offrendo una lettura chiara del contesto della Roma e delle prospettive legate al progetto tecnico. Le parole lette descrivono una forte complicità tra i due leader, anche se i ruoli restano ben distinti e definiscono un dialogo volto al miglioramento della squadra. La dinamica dell’incontro appare come una riunione tra amici che condividono obiettivi comuni. La preparazione tecnica e la dedizione al lavoro vengono elogiati, e l’unità tra le componenti della dirigenza è descritta come un elemento favorevole al futuro della Roma. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

