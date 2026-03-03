In un ristorante del centro, Candela ha incontrato Totti e Gasperini per una cena a base di pesce e vino. Il menu comprendeva anche piatti dedicati alla Roma del futuro. L’appuntamento si è svolto in un’atmosfera informale e senza altri ospiti presenti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui temi trattati durante la serata.

La cena per farli conoscere, anzi per far conoscere l’uno all’altro l’idea di come far diventare la Roma davvero grande. Francesco Totti e Gian Piero Gasperini ieri sera si sono dati appuntamento al centro della capitale, al ristorante storico da "Rinaldi al Quirinale". Il suggerimento è arrivato proprio da Francesco: “Mister, se vuole mangiare bene ci vediamo lì”. Ma l’idea della cena è nata da un altro ex romanista: Vincent Candela che era presente al tavolo ristretto di un incontro durato un paio d’ore. Un abbraccio, qualche battuta sullo stato di forma e poi dentro. In una sala riservata, lontana da fotografi e occhi indiscreti. Ma Roma è piena di voci e ben presto la notizia è uscita fuori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Candela porta Totti e Gasperini a cena: pesce, vino e la Roma del futuro nel menù, i retroscena

