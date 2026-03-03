Perché Totti era a cena con Gasperini e Candela l'indizio sul futuro alla Roma | che ruolo avrà

Totti è stato avvistato a cena con Candela e Gasperini, segnando un possibile passo avanti nei contatti con la Roma. La presenza del simbolo giallorosso si lega alle discussioni con i Friedkin, mentre l’attesa per aggiornamenti ufficiali si prolunga fino al 21 marzo. La serata ha alimentato le speculazioni sul ruolo che Totti potrebbe assumere nel club.

Il ritorno di Totti alla Roma è sempre più vicino, come testimoniato dalla cena con Candela e Gasperini: proseguono i contatti con i Friedkin, ma per avere novità bisognerà attendere il 21 marzo.

Candela porta Totti e Gasperini a cena: pesce, vino e la Roma del futuro nel menù, i retroscenaLa cena per farli conoscere, anzi per far conoscere l’uno all’altro l’idea di come far diventare la Roma davvero grande.

Totti: “Ritorno alla Roma? Stiamo valutando, sono stato a cena con Gasperini”L'ex capitano giallorosso era già stato dirigente dopo il suo ritiro nel 2017, ma si dimise nel 2019, spiegando di non essere mai stato realmente...

