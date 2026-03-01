Tudor ha cominciato il suo accompagnamento alla retrocessione del Tottenham

Il Tottenham ha iniziato il suo percorso verso la retrocessione dopo la sconfitta per 2-1 contro il Fulham. Con questa sconfitta, i Spurs si trovano a 29 punti e sono a quattro lunghezze dal West Ham, che occupa l’ultimo posto sicuro in classifica. La situazione della squadra inglese si sta complicando con le recenti prestazioni in campionato.

Spurs sconfitti anche dal Fulham per 2 a 1. Il Guardian: "Il mostro esiste, si sta avvicinando e la paura comincia a manifestarsi, visibile anche nel loro modo di giocare". Il Tottenham non vince da dieci partite in Premier. Con la sconfitta per 2-1 rimediata contro il Fulham, gli Spurs restano fermi a 29 punti, a soli 4 punti dal terzultimo posto occupato dal West Ham. Per il Fulham, decisivi i gol di Wilson e Iwobi. La lotta per non retrocedere è come le sabbie mobili: più lotti, più affondi. Per una squadra non abituata a lottare in queste posizioni, l'impatto mentale può essere devastante.