Il Tottenham di Tudor perde 3-1 in casa contro il Crystal Palace, con una partita che vede il vantaggio iniziale degli Spurs seguito dall'espulsione di Van de Ven. Dopo il rigore trasformato da Sarr, che realizza una doppietta, il match si capovolge a favore del Palace. La squadra di Tudor rischia di uscire dalla zona salvezza a causa di questa sconfitta.

A un passo dal baratro. Il Tottenham cade pesantemente in casa con il Crystal Palace, 3-1 il finale, e si ritrova con un solo punto di vantaggio (29) su Nottingham Forest e West Ham (28), che occupano la terzultima posizione in Premier, davanti a Burnley (19) e Wolverhampton (16), di fatto già condannate. Eppure gli Spurs, sotto gli occhi di Giuntoli, in tribuna ad assistere al match, erano partiti bene, passando in vantaggio con Solanke al 34'. La gara girava 4 minuti dopo. Trattenuta di Van de Ven su Sarr che s'involava a rete, rosso diretto e rigore che lo stesso attaccante trasformava per il pareggio spiazzando Vicario. In dieci gli Spurs subivano le iniziative del Palace, incassando la rete dell'1-2 al 1' di recupero del primo tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Tottenham di Tudor sempre più giù: perde 3-1 in casa col Palace e rischia la retrocessione

