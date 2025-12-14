La Fiorentina continua a vivere un momento difficile, con una sconfitta casalinga contro il Verona che alimenta le preoccupazioni in ottica salvezza. Dopo aver sperato in un recupero grazie alla vittoria in Conference League, le recenti prestazioni in campionato mantengono l'incubo retrocessione vivo e pulsante.

© Sport.quotidiano.net - Fiorentina-Verona 1-2: Orban manda al tappeto la Viola e l'incubo retrocessione continua

Firenze 14 dicembre 2025 - Non finisce più l'incubo della Fiorentina. Il successo in Conference League sembrava aver ridato speranza, ma in campionato la luce resta spenta. Al Franchi festeggia il Verona grazie alla doppietta di Gift Orban, che manda al tappeto la Viola per 1-2. Il successo riporta i veronesi a -2 dalla zona salvezza, mentre sprofonda sempre più la squadra toscana, ora a -8 dal quartultimo posto. Primo tempo. Per quella che a tutti gli effetti è una sfida salvezza tra ultima e penultima della classe, Vanoli si affida a De Gea in porta, difeso dalla linea a tre con Pongracic, Comuzzo e Ranieri. Sport.quotidiano.net

