Torre Annunziata l’Amministrazione condanna gli episodi di violenza in via Alfani

L’Amministrazione di Torre Annunziata condanna fermamente gli episodi di violenza avvenuti in via Gino Alfani. Riteniamo che tali comportamenti siano lontani dallo spirito di convivialità e rispetto che dovrebbe caratterizzare le occasioni di festa e aggregazione nella nostra città. È importante preservare un clima di sicurezza e rispetto per tutti i cittadini, promuovendo iniziative che favoriscano la convivenza civile.

Tempo di lettura: 2 minuti In merito allo spiacevole episodio di violenza verificatisi nel pomeriggio di ieri in via Gino Alfani, l’ Amministrazione Comunale esprime ferma condanna verso atti che nulla hanno a che vedere con lo spirito di aggregazione e festa che deve caratterizzare la fine dell’anno nella nostra città. “ Quanto accaduto è inaccettabile – dichiara il Sindaco Corrado Cuccurullo – Non va permesso che il comportamento irresponsabile di pochi individui rovini la serenità di migliaia di cittadini e di tanti giovani che erano in strada per trascorrere un momento di gioia. I violenti vanno perseguiti con la massima severità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Torre Annunziata, l’Amministrazione condanna gli episodi di violenza in via Alfani Leggi anche: Scontri Genoa Inter: il club rossoblù prende posizione dopo gli episodi di violenza del Ferraris! Il duro comunicato ufficiale di condanna Leggi anche: Torre Annunziata, borse di studio per gli studenti meritevoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Pesca illegale di datteri, condanne pesantissime a Torre Annunziata - L'obbligo di risarcire i ministeri dell'Ambiente e delle Politiche agricole oltre all'associazione ... rainews.it

