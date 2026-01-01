Torre Annunziata l’Amministrazione condanna gli episodi di violenza in via Alfani

Da anteprima24.it 1 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Amministrazione di Torre Annunziata condanna fermamente gli episodi di violenza avvenuti in via Gino Alfani. Riteniamo che tali comportamenti siano lontani dallo spirito di convivialità e rispetto che dovrebbe caratterizzare le occasioni di festa e aggregazione nella nostra città. È importante preservare un clima di sicurezza e rispetto per tutti i cittadini, promuovendo iniziative che favoriscano la convivenza civile.

Tempo di lettura: 2 minuti In merito allo spiacevole episodio di violenza verificatisi nel pomeriggio di ieri in via Gino Alfani, l’ Amministrazione Comunale esprime ferma condanna verso atti che nulla hanno a che vedere con lo spirito di aggregazione e festa che deve caratterizzare la fine dell’anno nella nostra città. “ Quanto accaduto è inaccettabile – dichiara il Sindaco Corrado Cuccurullo – Non va permesso che il comportamento irresponsabile di pochi individui rovini la serenità di migliaia di cittadini e di tanti giovani che erano in strada per trascorrere un momento di gioia. I violenti vanno perseguiti con la massima severità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

torre annunziata l8217amministrazione condanna gli episodi di violenza in via alfani

© Anteprima24.it - Torre Annunziata, l’Amministrazione condanna gli episodi di violenza in via Alfani

Leggi anche: Scontri Genoa Inter: il club rossoblù prende posizione dopo gli episodi di violenza del Ferraris! Il duro comunicato ufficiale di condanna

Leggi anche: Torre Annunziata, borse di studio per gli studenti meritevoli

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

torre annunziata l8217amministrazione condannaPesca illegale di datteri, condanne pesantissime a Torre Annunziata - L'obbligo di risarcire i ministeri dell'Ambiente e delle Politiche agricole oltre all'associazione ... rainews.it

Torre Annunziata, violenza negli uffici comunali: il sindaco condanna l’aggressione - Momenti di tensione negli uffici comunali di Torre Annunziata, nel Napoletano, dove ieri mattina alcuni dipendenti hanno subito una aggressione. ilmattino.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.