Tornei provinciali Uisp Grosseto è Gold La Piombinese è Silver

Nelle finali dei tornei provinciali di tennis organizzati dall'Uisp Grosseto, la squadra locale ha conquistato il titolo nella categoria Gold, mentre l’At Piombinese si è aggiudicata il trofeo Silver. Gli incontri decisivi si sono svolti nelle ultime fasi del campionato, evidenziando la partecipazione delle squadre e l’interesse crescente per questa manifestazione sportiva.

La squadra della Uisp Grosseto e l'At Piombinese vincono i tornei di tennis Uisp provinciali. Il campionato ha vissuto i suoi momenti decisivi con le finali delle categorie Gold e Silver, confermando la vitalità di un movimento capace di unire competizione, divertimento e promozione del territorio. Nel torneo Gold, il titolo provinciale è andato alla formazione di Uisp Grosseto guidata dal maestro Ezio Scali, che si è imposta sull'At Piombinese al termine di una sfida intensa e molto incerta. I risultati dei singoli incontri hanno visto l'affermazione di Nicolò Palmaverdi, capace di superare Filippo Cianti per 6-7, 6-2, 11-9. Combattuta anche la sfida tra Andrea Ceselli e Valerio Cianti, terminata 6-4, 4-6, 3-10 a favore di Cianti.

