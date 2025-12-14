Treni | tornano i collegamenti notturni Roma-Firenze-Vienna-Monaco

Dal 14 dicembre 2025 riprendono i collegamenti ferroviari notturni tra Roma, Firenze, Vienna e Monaco di Baviera, interrotti da settembre per lavori infrastrutturali. Questi collegamenti offrono un’alternativa comoda e sostenibile per i viaggi tra le principali città europee, migliorando le connessioni e facilitando gli spostamenti lungo la rete ferroviaria europea.

