La Fondazione Giuseppe Di Vagno ha aperto le iscrizioni per la quarta edizione del concorso “In un cielo lontano - Premio Rossella Panarese”. La competizione, dedicata agli studenti delle scuole superiori, si svolge in tutta la Puglia e mira a stimolare l’interesse per la scienza e l’astronomia. Le scuole possono iscriversi entro mercoledì, partecipando a un’iniziativa che coinvolge anche istituzioni come l’Università di Bari e Rai Radio3 Scienza.

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: È la quarta edizione per un Premio amato dagli istituti superiori di tutta la Puglia, un premio che la Fondazione “Giuseppe Di Vagno (1889-1921)” ha riproposto all’interno del programma di promozione culturale triennale de “I Granai del Sapere 2025-2027” e che realizza in collaborazione con la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e valorizzazione del Territorio, la Città di Conversano, l’Università degli Studi “Aldo Moro”, il Politecnico di Bari e Rai Radio3 Scienza. “In un cielo lontano – Premio Rossella Panarese” è intitolato proprio all’autrice e conduttrice radiofonica – comunicatrice scientifica e curatrice di Rai Radio3 Scienza, scomparsa nel marzo del 2021 – e accende i riflettori sull’importanza della divulgazione scientifica. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - “In un cielo lontano-Premio Rossella Panarese” per gli studenti superiori, iscrizioni fino a mercoledì Fondazione "Giuseppe Di Vagno"

