A Monza torna il festival del fumetto con anche la mostra dei Lego

A Monza torna il festival del fumetto, un evento dedicato agli appassionati di graphic novel, cosplay, giochi e musica. La manifestazione offre anche una mostra dedicata ai mattoncini Lego, arricchendo l’offerta culturale e di intrattenimento. Un’occasione per scoprire nuove opere, incontrare appassionati e partecipare ad attività tematiche, in un contesto dedicato alla creatività e alla passione per il mondo del fumetto e dei giochi.

Torna il mondo a fumetti di MonzaCon: la Winter Edition 2026 promette la solita magia - Evento in programma sabato 24 e domenica 25 gennaio all’Opiquad Arena: panel, workshop, mostre e attività formative con oltre cento ... msn.com

MonzaCon: come passare un weekend tra fumetti e supereroi - Sabato 24 e domenica 25 gennaio l’Opiquad Arena di Monza ospita la Winter Edition 2026: autori, cosplay, workshop e più di 100 espositori per un weekend immersi nella cultura pop ... mbnews.it

Stasera Monza torna in campo (link nell’articolo per seguire la diretta alle ore 20:45) - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.