A Monza torna il festival del fumetto con anche la mostra dei Lego
A Monza torna il festival del fumetto, un evento dedicato agli appassionati di graphic novel, cosplay, giochi e musica. La manifestazione offre anche una mostra dedicata ai mattoncini Lego, arricchendo l’offerta culturale e di intrattenimento. Un’occasione per scoprire nuove opere, incontrare appassionati e partecipare ad attività tematiche, in un contesto dedicato alla creatività e alla passione per il mondo del fumetto e dei giochi.
Fumetti in primis. Ma anche cosplay, giochi, musica e raduni a tema. E anche una mostra dei mattoncini Lego. All'Opiquad Arena di viale Stucchi a Monza, sabato 24 e domenica 25 gennaio torna MonzaCon, la due giorni organizzata da Comics per tutti gli appassionati di fumettistica e che in questa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
