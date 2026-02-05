Dall’8 febbraio, San Giovanni si anima con il Carnevale 2026. Draghi, King Kong e ambientazioni medievali riempiono le strade di carri allegorici, musica e tanta magia. La città si prepara a un mese di festeggiamenti per tutte le età, tra colori, allegria e spettacoli.

Draghi, King Kong e atmosfere medievali: dall’8 febbraio San Giovanni entra nel vivo del Carnevale 2026, con un programma ricco di eventi pensati per tutte le età. Sfilate di carri allegorici, cortei storici, musica, laboratori e feste per bambini animeranno il centro storico in un viaggio tra fantasia, leggenda e tradizione, trasformando la città in uno scenario da fiaba contemporanea. Domenica 8, e 15 febbraio e martedì 17 febbraio le date da segnare sul calendario, con appuntamenti a partire dalle ore 15. Gli eventi sono organizzati dall’Associazione del Carnevale storico sangiovannese, con il supporto del Comune e della Pro Loco, in collaborazione con l’Isis Valdarno e la Fondazione Muse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magia

Approfondimenti su San Giovanni Carnevale

Il Carnevale di Tornareccio si svolgerà domenica 15 febbraio, offrendo una giornata dedicata a carri allegorici, artisti di strada, musica e danza.

Inizia oggi il Carnevale di Ronciglione, il più antico del Lazio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su San Giovanni Carnevale

Argomenti discussi: Alla Luppi Belle Storie di Carnevale tra letture e fantasia; Carnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magia; Carnevale 2026: come festeggiarlo con i bambini tra gioco e cultura - - Explora; Fantasia e leggenda protagoniste del Carnevale 2026 a San Giovanni.

Carnevale tra fantasia e leggenda. Carri allegorici, musica e magiaTutto è pronto, per la tradizionale festa che colorerà San Giovanni Valdarno con maschere e coriandoli. Le giornate di domenica 8 febbraio, domenica 15 e martedì 17 vedranno il cuore della città anima ... msn.com

No Frost, il Carnevale 2026 accende Colturano tra sport e fantasiaSabato 21 febbraio la sfilata attraversa il paese ispirandosi alle Olimpiadi invernali tra ghiaccio, creatività e grande partecipazione ... 7giorni.info

Fantasia e leggenda nel Carnevale 2026 a San Giovanni Valdarno facebook