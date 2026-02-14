Torna il Carnevale di Ostuni | due giorni di sfilate magia e musica

L’associazione Fraila Aps ha annunciato il ritorno del Carnevale di Ostuni, portando due giorni di sfilate colorate, spettacoli e musica dal vivo. La decisione nasce dall’entusiasmo crescente della comunità, che desidera riprendere le tradizioni dopo gli anni di restrizioni. Quest’anno, le strade della città si riempiranno di carri allegorici e figuranti, attirando famiglie e visitatori da tutta la regione.

Martedì 17 febbraio 2026, dalle 9:30 alle 12:30, si terrà la sfilata cittadina delle mascherine sul tema “I Paesi del Mondo tra pace e serenità”, con partenza da piazza Italia e arrivo presso l'area mercatale. La sfilata vedrà il coinvolgimento delle scuole, delle associazioni locali e del neo-eletto Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, in un grande momento di partecipazione collettiva e festa cittadina. Al termine della sfilata, alle 11:00, presso l'area mercatale, è previsto lo spettacolo di magia del Mago Juri, dedicato ai bambini e alle famiglie presenti, per rendere ancora più speciale la mattinata del martedì grasso.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il Carnevale storico di San Giovanni in Persiceto, nato nel 1874, rappresenta un evento tradizionale ricco di sfilate, maschere e momenti di festa.

Roccapiemonte si prepara a vivere due giorni di festa con il Carnevale Rocchese, che torna dopo un anno di pausa.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Torna il Carnevale di Rieti: 20 carri, musica e tradizione nel cuore della città; A Sondrio torna il Carnevale dei Ragazzi: sabato 14 febbraio la città si veste di colori; Torna Il Carnevale Luciano 2026; A Firenze torna il Carnevale di Pace: un grande corteo colorato per i diritti, la convivenza e l’inclusione.

A Troia torna il Carnevale: colori, maschere e tradizione con Sckri SckroRiceviamo e pubblichiamo: A Troia torna il Carnevale: colori, maschere e tradizione con Sckri SckroLa città di Troia si prepara a vivere uno degli ... lucerabynight.it

Torna il Carnevale Maidese 2026 tra tradizione, spettacolo e identitàMaida - 'Il riconoscimento ufficiale di Maida a Città diventa la cornice ideale per uno degli appuntamenti più attesi e amati del territorio: il Carnevale Maidese 2026, giunto alla sua 29ª edizione. U ... lametino.it

A Chionea torna il Carnevale storico J’Aboi: una tradizione che sa di montagna, comunità e allegria facebook