Winter Camp di Teamgym. Attesi in 140 a Cesenatico.

Alla fine dell’anno in cui festeggia vent’anni di attività, l’Accademia Acrobatica di Cesenatico si conferma una delle più importanti strutture a livello nazionale per la pratica delle discipline sportive legate alla ginnastica. Da oggi a martedì 30 dicembre, l’importante centro sportivo ospita oltre 200 persone, di cui 140 atlete ed un numero consistente di istruttori e accompagnatori, per il Winter Camp Nazionale di Teamgym, Mini-Tramp, Tumbling e Acrobatica. Atlete e atleti di ogni livello, assieme ai tecnici hanno raggiunto la riviera per un momento di crescita, sotto la direzione del prof Giampaolo Ciavolella, responsabile tecnico nazionale e selezionatore delle squadre nazionali della Fisac, la Federazione italiana degli sport acrobatici e coreografici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

