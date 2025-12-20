Torino sale la tensione per il corteo pro Askatasuna | attesi migliaia di manifestanti

Sabato pomeriggio, cielo grigio su Torino e un dettaglio che non passa inosservato: strade presidiate, sirene in lontananza, pattuglie ovunque. La città si sveglia con una sensazione addosso, quel misto di curiosità e paura che precede le giornate che rischiano di finire sui telegiornali. Non è un sabato qualsiasi: mentre molti pensano alle compere di Natale e alla partita di cartello allo Stadium, il cuore del capoluogo piemontese si prepara a un pomeriggio ad altissima tensione. In centro, infatti, è atteso un grande corteo che promette di cambiare l'atmosfera della città, almeno per qualche ora.

Sgombero Askatasuna, oggi il corteo. Torino blindata per la manifestazione - Poche settimane fa il capo della polizia Vittorio Pisani, in visita alla sede del quotidiano La Stampa dopo l'assalto, aveva sottolineato che, con le sue cinquecento manifestazioni all'anno, Torino è ... tg24.sky.it

Askatasuna Torino, il corteo in diretta dopo lo sgombero. I manifestanti provano a riprendersi il centro sociale. Battaglia tra idranti, lacrimogeni e 10 agenti feriti - Il blitz della polizia, le perquisizioni e i denunciati per l'inchiesta sugli attacchi a Ogr, Leonardo e la Stampa. torino.corriere.it

