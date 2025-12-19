ABBONATI A DAYITALIANEWS Una discussione nata per motivi banali, degenerata in violenza brutale e conclusasi con uno sfregio permanente al volto. È questo il drammatico bilancio di quanto accaduto all’esterno di un bar di Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dove un 23enne è stato arrestato per l’aggressione ai danni di un ragazzo di 22 anni. La lite scoppiata per una sedia vuota. L’episodio risale alla notte tra domenica 14 e lunedì 15 dicembre, poco dopo le 3.30. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la tensione sarebbe esplosa per una sedia non ceduta tra due gruppi di giovani. In pochi istanti, dalle parole si è passati ai fatti, trasformando una discussione futile in un’aggressione gravissima. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bergamo, lite per una sedia finisce nel sangue: sfregiato al volto un giovane

Leggi anche: Lite stradale, automobilista rimprovera i ragazzini contromano sul monopattino: 50enne sfregiato al volto da due 20enni

Leggi anche: Lite in una tabaccheria finisce nel sangue: vittima in prognosi riservata

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

"Posso prendere la sedia?". Lite furibonda al bar: bicchiere spaccato in faccia a un ragazzo, sfregiato a vita - Un litigio banale è degenerato in violenza brutale fuori da un locale a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo. today.it