Il nuovo anello di diamanti di Giulia De Lellis | Tony Effe le ha regalato una promessa d'amore per i 30 anni?

Durante la festa per i suoi 30 anni, Giulia De Lellis ha indossato un elegante anello di diamanti all'anulare sinistro. Molti si chiedono se si tratti di una promessa d’amore da parte di Tony Effe, che avrebbe regalato il gioiello in un'occasione così speciale. Restate con noi per scoprire i dettagli di questa possibile dichiarazione.

In occasione della serata speciale organizzata per festeggiare i suoi 30 anni, Giulia De Lellis ha sfoggiato uno scintillante anello di diamanti all'anulare sinistro: si tratterà di una promessa d'amore eterno di Tony Effe?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giulia De Lellis pazza di Tony Effe: “È l’amore della mia vita e il più sexy del mondo. Grata a chi non c’è più”

Leggi anche: Giulia De Lellis regala a Tony Effe una collana di oro e diamanti: il significato dei ciondoli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giulia De Lellis regala a Tony Effe una collana di oro e diamanti: il significato dei ciondoli; Giulia De Lellis sorprende Tony Effe con una collana d'oro e diamanti: il significato nascosto.

Tony Effe spende una fortuna per un Anello di diamanti dedicata alla figlia che aspetta da Giulia De Lellis - Ecco l'ultimo plateale gesto di Tony Effe per la figlia Priscilla, la bimba che aspetta dalla compagna Giulia De Lellis: un anello di diamanti che vale una fortuna. comingsoon.it

Nuovo anello per Giulia De Lellis, Tony Effe le regala un diamante da 30mila euro - La presentazione via social del nuovo regalo di Tony Effe a Giulia De Lellis non è frutto degli account dei due. dilei.it

Giulia De Lellis, il prezioso regalo a Tony Effe: ecco quanto costa l'anello con l'iniziale della figlia in diamanti rosa e bianchi - L’amore tra Giulia De Lellis e Tony Effe non passa inosservato, e a testimoniarlo non sono solo le foto romantiche e i messaggi social, ma anche i regali. ilgazzettino.it

Il nuovo anello Eternal Tutto personalizzabile secondo le vostre richieste… Non vedo l’ora di realizzare anche i vostri nomi Intanto alcuni esempi delle opzioni realizzabili … Nel cuore possiamo anche incastonare uno zircone essendo inserito de facebook

Immortalato un nuovo anello di luce rossa sull'Italia. Generato da un potente fulmine sull'Adriatico. #ANSA x.com