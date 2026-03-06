Il rapper romano Tony Effe condivide alcuni aspetti della sua quotidianità come padre e parla del rapporto con la figlia e con Giulia. In un'intervista, descrive i momenti di incontro con la bambina e il suo coinvolgimento nella famiglia. L'articolo si concentra sulle sue parole e sui dettagli della sua nuova vita familiare.

Il rapper romano Tony Effe svela il suo lato più dolce e il legame profondo con la figlia e Giulia. Chi avrebbe mai immaginato che dietro l’estetica provocatoria e i testi spesso crudi di Tony Effe si nascondesse un genitore così premuroso e presente? Durante lo Speciale Sanremo de Le Iene, l’artista si è messo a nudo nel corso di un’intervista con Nicolò De Divitiis, regalando al pubblico un ritratto inedito di se stesso. Lontano dai riflettori del palcoscenico e dalle polemiche che spesso lo accompagnano, il rapper ha espresso concetti carichi di saggezza sulla genitorialità, sottolineando quanto sia fondamentale non perdersi nemmeno un istante della crescita dei propri figli. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Tony Effe racconta la nuova vita da papà

Tony Effe debutta al cinema: il rapper racconta la sua esperienza

Tony Effe dice addio ai ricci: perché il primo cambio look "da papà" è con i capelli rasati

Tony Effe annuncia la nascita di Priscilla

