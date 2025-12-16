Tony Effe dice addio ai ricci | perché il primo cambio look da papà è con i capelli rasati
Tony Effe cambia look e dice addio ai ricci, optando per un nuovo stile con i capelli rasati. Il primo cambio
Tony Effe ha cambiato look, dicendo per la prima volta addio ai ricci. Per quale motivo l'acconciatura "da papà" è con i capelli rasati?. Fanpage.it
Fedez e Tony Effe insieme da ridere ??
Tony Effe dice addio ai ricci: perché il primo cambio look “da papà” è con i capelli rasati - Lo ha annunciato "a sorpresa" sui social, condividendo un esclusivo servizio fotografico realizzato sullo ... fanpage.it
Tony Effe sfoggia un nuovo look, il rapper dice addio ai suoi ricci - Ecco il nuovo look del rapper, che ha già attirato l’attenzione del web. ciakgeneration.it
Nuovo look per Tony Effe, che si è fatto fotografare con un taglio di capelli rasato cortissimo. In uno degli scatti pubblicati su Instagram, il rapper, a torso nudo, tiene in braccio la figlia Priscilla, avvolta in una tutina chiara. Instagram | @tonyeffebaby777 - facebook.com facebook
AGATA CHRISTIAN - Delitto sulle Nevi arriva il 5 febbraio al cinema Una commedia crime con Christian De Sica, Lillo, Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Alice Pagani e tanti altri. Guarda il trailer ufficiale x.com