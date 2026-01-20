Recentemente si è diffusa la notizia di un episodio tra Tony Effe, noto rapper, e un paparazzo. Secondo quanto riportato, il musicista sarebbe stato coinvolto in una colluttazione con il fotografo, che avrebbe subito tre pugni al volto. L’evento sarebbe avvenuto in presenza di Giulia De Lellis e della loro figlia, con l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo.

Un paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo colpito con tre pugni al volto. L'aggressione sarebbe avvenuta nella giornata di domenica 18 dicembre davanti a un locale a Milano. Secondo quello che ha raccontato il fotografo, Tony Effe sarebbe arrivato insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla figlia: "Non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ho spiegato che non si vedeva, era in carrozzina imbacuccata per il freddo" ha raccontato il fotografo come riporta LaRepubblica. Tony Effe a quel punto si sarebbe avvicinato minaccioso, avrebbe lasciato la carrozzina a Giulia De Lellis che è entrata nel locale e avrebbe iniziato a dirgli: "Oggi non è giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Tony Effe ha picchiato un paparazzo? Il rapper era con Giulia De Lellis e la figlia

