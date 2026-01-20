Recenti sviluppi segnano un momento delicato per Tony Effe, coinvolto in un’eventuale accusa di aggressione. La vicenda ha suscitato attenzione, mentre Giulia De Lellis mantiene un riserbo sulla questione. In questo articolo, analizzeremo i fatti noti e le possibili conseguenze per il trapper romano, cercando di offrire un quadro chiaro e obiettivo di quanto accaduto.

Una pesante accusa grava su Tony Effe. Il trapper romano potrebbe presto essere denunciato per aggressione. Un paparazzo afferma di essere stato minacciato e violentemente aggredito dal cantante in centro a Roma. A scatenare l’ira di Tony sarebbero state alcune foto scattate alla compagna Giulia De Lellis e alla loro bambina Priscilla, mentre i tre si recavano a pranzo in un ristorante della capitale. Le accuse del paparazzo a Tony Effe. “Io sporgerò denuncia ”: questa la decisione che un paparazzo romano ha comunicato ai microfoni di Repubblica. Il fotografo racconta al quotidiano di essere stato aggredito da Tony Effe nel primo pomeriggio di domenica 18 gennaio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tony Effe, l’aggressione e il silenzio di Giulia De Lellis: cosa è successo

Leggi anche: Giulia De Lellis rompe il silenzio sulla presunta crisi con Tony Effe

Giulia De Lellis, in crisi con Tony Effe? Lei rompe il silenzio: tutta la veritàGiulia De Lellis ha recentemente rotto il silenzio sulla sua vita sentimentale, parlando di un momento di serenità e felicità.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Paparazzo accusa il trapper Tony Effe: Mi ha colpito con tre pugni al volto, lo denuncerò; Giulia De Lellis compie 30 anni: dedica d'amore al rapper Tony Effe.

Tony Effe denunciato: il paparazzo svela i dettagli dell'aggressione - Tony Effe, rinomato artista del trap, è stato coinvolto in un episodio controverso a Milano, dove è accusato di aver aggredito un paparazzo. Scopri tutti i dettagli su questo incidente e le reazioni d ... notizie.it

Ti ammazzo: Tony Effe perde il controllo, aggredisce un paparazzo davanti a Giulia De Lellis e alla figlia - Tony Effe accusato di aver aggredito un paparazzo a Milano durante un brunch con Giulia De Lellis e la figlia Priscilla. donnaglamour.it

TONY EFFE E GIULIA DE LELLIS SI SPOSANO

Un paparazzo accusa Tony Effe di aggressione dopo alcuni scatti alla compagna e alla figlia. L’episodio sarebbe avvenuto a dicembre, davanti a un locale - facebook.com facebook

Un paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo aggredito: “Oggi non è giornata, io ti ammazzo” x.com