La denuncia di un paparazzo | Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia

Un paparazzo ha denunciato di essere stato aggredito da Tony Effe davanti a un locale di Milano, alla presenza di Giulia De Lellis e della figlia Priscilla. Secondo la denuncia, l’artista avrebbe reagito con un pugno. La vicenda è stata riportata da La Repubblica, evidenziando un episodio che coinvolge figure pubbliche e la dinamica di un alterco in un contesto pubblico.

Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un fotografo a La Repubblica. “Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto – ha rivelato il paparazzo – È successo intorno alle 14.30 fuori da El Porteño Arena: lui è arrivato a bordo di un van insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla loro bambina. Mentre percorrevano i 50 metri per entrare nel locale per il brunch domenicale, io ho fatto il mio lavoro, scattando delle fotografie: lui non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ho spiegato che non si vedeva. 🔗 Leggi su Tpi.it

Tony Effe ha picchiato un paparazzo? Il rapper era con Giulia De Lellis e la figliaRecentemente si è diffusa la notizia di un episodio tra Tony Effe, noto rapper, e un paparazzo.

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza.

