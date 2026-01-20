La denuncia di un paparazzo | Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia

Da tpi.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un paparazzo ha denunciato di essere stato aggredito da Tony Effe davanti a un locale di Milano, alla presenza di Giulia De Lellis e della figlia Priscilla. Secondo la denuncia, l’artista avrebbe reagito con un pugno. La vicenda è stata riportata da La Repubblica, evidenziando un episodio che coinvolge figure pubbliche e la dinamica di un alterco in un contesto pubblico.

Tony Effe avrebbe aggredito un paparazzo fuori da un locale a Milano davanti a Giulia De Lellis e alla figlia Priscilla: è quanto denuncia un fotografo a La Repubblica. “Mi si è avvicinato, mi ha minacciato di morte e mi ha sferrato tre pugni al volto – ha rivelato il paparazzo – È successo intorno alle 14.30 fuori da El Porteño Arena: lui è arrivato a bordo di un van insieme alla compagna Giulia De Lellis e alla loro bambina. Mentre percorrevano i 50 metri per entrare nel locale per il brunch domenicale, io ho fatto il mio lavoro, scattando delle fotografie: lui non voleva che negli scatti apparisse la bambina, ma gli ho spiegato che non si vedeva. 🔗 Leggi su Tpi.it

la denuncia di un paparazzo tony effe mi ha preso a pugni davanti a giulia de lellis e alla figlia

© Tpi.it - La denuncia di un paparazzo: “Tony Effe mi ha preso a pugni davanti a Giulia De Lellis e alla figlia”

Tony Effe ha picchiato un paparazzo? Il rapper era con Giulia De Lellis e la figliaRecentemente si è diffusa la notizia di un episodio tra Tony Effe, noto rapper, e un paparazzo.

Lite fuori dal ristorante di Milano tra Tony Effe e un paparazzo: "Mi ha tirato tre pugni"Domenica scorsa, fuori dal ristorante El Porteño Arena a Milano, si è verificata una lite tra Tony Effe e un paparazzo, con successivi episodi di violenza.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Non venite a Milano! Figuriamoci per le Olimpiadi...: il video denuncia di un italo-cinese in coda per ore a Malpensa; Allevamenti intensivi, nuova denuncia di Greenpeace in Emilia-Romagna: sofferenze animali e norme igienico-sanitarie violate; Per il Quarticciolo quasi 80 milioni ma le case cadono ancora a pezzi: lo sfogo dei residenti; Denuncia e foglio di via per 36enne dopo truffa dello specchietto ai danni di una salentina.

la denuncia di unEcco cosa succede a scherzare sui chatbot cinesi, oltre all’amore della mamma ti rubano pure il canale. Hanno sfruttato un mio punto debole: la denuncia dello YouTuber ... - Lo YouTuber vittima di un sofisticato attacco phishing che gli ha sottratto l'accesso all'account Google e al suo canale YouTube ... ilfattoquotidiano.it

la denuncia di unTony Dallara, la denuncia della figlia Lisa: «La morte di papà è stata inaspettata, ha preso un virus in ospedale e la situazione è precipitata. Ci dicevano ha 89 anni ... - Lunedì 19 gennaio la famiglia del cantautore, scomparso venerdì scorso, è stata ospite di Storie Italiane e poi de La Volta Buona, lasciando intendere che ci sia stata una presunta mancanza di ass ... msn.com

Tony effe sgrida Priscilla Giulia De Lellis chiede perché

Video Tony effe sgrida Priscilla Giulia De Lellis chiede perché

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.