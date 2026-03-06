Fikayo Tomori, difensore del Milan, ha rilasciato un’intervista in cui ha spiegato di non aver previsto di rimanere così a lungo con i rossoneri. Ha anche raccontato che Maldini, dirigente del club, gli ha chiesto di prolungare il suo contratto e di rimanere in squadra. Tomori ha parlato del suo percorso e delle sue esperienze nel club, senza entrare in dettagli personali o motivazioni.

A pochissimi giorni dal derby di Milano, Fikayo Tomori, difensore centrale del Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista esclusiva ai microfoni del 'The Athletic'. Il difensore inglese rossonero ha voluto parlare di diverse tematiche, concentrandosi soprattuto sulla prima volta che ha messo piede all'interno di Milanello. Ecco, seguito le sue dichiarazioni. Le parole di Fikayo Tomori sul suo arrivo Milanello nel lontano 2021: "Quando arrivi a Milanello vedi le foto di tutte le leggende del club: Maldini, Baresi, Shevchenko, Kakà. Ora ci sono anche io in alcune foto, questo è fantastico. Non mi aspettavo di rimanere al Milan così tanto, anche perché sono arrivato in prestito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori: “Non mi aspettavo di rimanere al Milan così tanto. Maldini mi chiese…”

