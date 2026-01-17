Ballotta | Mi videro attaccante e mi misero in porta Così mi opposi al licenziamento di Ancelotti

Ballotta ricorda un episodio significativo della sua carriera, quando, dopo essere stato attaccante, fu spostato in porta per difendere la squadra. In un’altra testimonianza, l’ex portiere, ex Parma e Lazio, racconta del suo amore per il basket e di come Zoff lo aiutò a stabilire il suo stipendio, che superava le sue aspettative. Due storie che evidenziano il percorso e le scelte di due professionisti del calcio italiano.

Per avere l’uomo dei record del calcio italiano forse ci siamo persi un uomo dei record nella pallacanestro. Perché il piccolo Marco Ballotta era veramente indeciso quando un dirigente del Crespellano, il suo paese in provincia di Bologna, gli chiese se gli andasse di giocare per loro: lui e i suoi amici passavano le giornate con la palla da basket. “Accanto al campo da pallacanestro c’era quello di calcio, appena finito ci spostavamo lì. Ha presente quel giochino in cui i portieri si alternano e gli altri stanno in area per fare gol? Ecco, c’era il “personaggio” del paese che si faceva delle grandi azioni da solo sulla fascia e la metteva in mezzo, e noi tutti a cercare di segnare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

