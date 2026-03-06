Tocca la storia | bambini esplorano Milano al Museo Archeologico

Domenica 8 marzo 2026, il Museo Archeologico di Milano organizza un pomeriggio dedicato ai bambini, che avranno l’opportunità di scoprire le origini della città attraverso attività e visite guidate. L’evento è aperto al pubblico e si svolge durante l’orario di apertura del museo, offrendo alle famiglie un momento di incontro e scoperta nel cuore della città.

Domenica 8 marzo 2026, il Museo Archeologico di Milano apre le porte a un pomeriggio dedicato ai più piccoli per esplorare le radici della città. L'incontro si svolge in Corso Magenta, 15, offrendo un'esperienza tattile unica dove i bambini dai 6 agli 11 anni potranno toccare copie di manufatti e osservare opere originali selezionate per la loro accessibilità fisica. L'evento, incluso nel biglietto d'ingresso standard del museo, rappresenta un approccio innovativo alla didattica museale che privilegia l'esperienza sensoriale rispetto alla semplice osservazione visiva. Mentre la collezione ospita reperti conservati nelle vetrine, l'attività permette di interagire direttamente con oggetti scelti in base allo stato di conservazione e alla facilità di comprensione.