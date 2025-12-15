Little World Roma | il museo dove i bambini esplorano il mondo giocando! Biglietti e Info

Little World Roma è un museo interattivo dedicato ai bambini, dove possono esplorare il mondo attraverso giochi e attività coinvolgenti. Ideale per stimolare curiosità e apprendimento, rappresenta una destinazione perfetta per famiglie in cerca di divertimento educativo nel cuore di Roma.

A Roma, un luogo magico attende i piccoli esploratori e le loro famiglie: Little World Roma, un museo interattivo pensato appositamente per stimolare la curiosità, l'apprendimento e il divertimento dei bambini di tutte le età. A Little World Roma, i protagonisti sono i bambini, invitati a interagire, sperimentare e scoprire il mondo che li circonda attraverso il gioco. Situato in una posizione facilmente accessibile, a Viale Guglielmo Marconi 70 – 00146, Roma (Presso Galleria Marconi – Piano -1), Little World Roma si presenta come un universo in miniatura, dove i bambini possono intraprendere avventure emozionanti e istruttive.