Paura a Cerignola spari in autostrada per assaltare tir carico di carne | autista picchiato e sequestrato

Paura a Cerignola, sulla A16, dove la scorsa notte un tir carico di carne è stato preso di mira da un gruppo di malviventi. Gli assalitori hanno sparato alcuni colpi di pistola, hanno picchiato l’autista e poi lo hanno sequestrato. La polizia sta indagando per capire come siano andate le cose e se ci siano altri coinvolti.

Paura sull'A16 all'altezza di Cerignola dove la scorsa notte un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato: sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. L'autista è stato picchiato e sequestrato e poi rilasciato presso un casello vicino.🔗 Leggi su Fanpage.it

La notte scorsa, alcuni uomini hanno assaltato un tir carico di carne sull’autostrada A14 vicino a Cerignola.

#cerignola #incidentestradale #ferite Paura nella notte a Cerignola per un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in viale Terminillo, dove un’autovettura si è ribaltata per cause ancora in corso di accertamento. StatoQuotidiano.it StatoQuotidian - facebook.com facebook