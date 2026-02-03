Paura a Cerignola spari in autostrada per assaltare tir carico di carne | autista picchiato e sequestrato
Paura a Cerignola, sulla A16, dove la scorsa notte un tir carico di carne è stato preso di mira da un gruppo di malviventi. Gli assalitori hanno sparato alcuni colpi di pistola, hanno picchiato l’autista e poi lo hanno sequestrato. La polizia sta indagando per capire come siano andate le cose e se ci siano altri coinvolti.
Paura sull'A16 all'altezza di Cerignola dove la scorsa notte un mezzo pesante, adibito al trasporto di alimenti e carne destinati alle mense, è stato assaltato: sarebbero stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. L'autista è stato picchiato e sequestrato e poi rilasciato presso un casello vicino.🔗 Leggi su Fanpage.it
