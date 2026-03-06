Timothée Chalamet come Marlon Brando | il record storico agli Oscar e la possibilità di fare anche meglio

La notte degli Oscar 2026 si avvicina e si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Hollywood, con la trasmissione in Europa prevista per il 16 marzo. Tra i protagonisti più discussi c’è l’attore che interpreta Marlon Brando, Timothée Chalamet, che ha già stabilito un record storico alla cerimonia. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, alimentando molte conversazioni sul suo ruolo e le possibilità di migliorare ulteriormente.

La notte degli Oscar 2026 si avvicina e, come sempre, l’attesa è altissima. La cerimonia si terrà il 15 marzo al Dolby Theatre di Hollywood — in Europa sarà già la notte del 16 — e, al di là dei pronostici sui vincitori, uno dei nomi più discussi è quello di Timothée Chalamet. L’attore statunitense è candidato all’Oscar come miglior attore protagonista grazie alla sua interpretazione in Marty Supreme. Ma anche se la statuetta dovesse sfuggirgli, il suo percorso agli Academy Awards ha già prodotto un risultato notevole, eguagliando un primato sin qui appartenuto a un mostro sacro del cinema mondiale. Con la candidatura del 2026, Timothée Chalamet ha raggiunto la sua terza nomination all’Oscar come miglior attore. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

