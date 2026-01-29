Timothée Chalamet fa parlare di sé ancora una volta. A 30 anni, l’attore franco-statunitense si aggiudica tre candidature agli Oscar, un risultato che fa salire l’attenzione su di lui. È diventato il più giovane nella storia a raggiungere questo traguardo, proprio mentre il suo nome continua a essere legato al film di Luca Guadagnino,

Tutti i riflettori sono puntati su Timothèe Chalamet, l’attore franco-statunitense di 30 anni, che ha conquistato il grande pubblico con Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino. I riccioli e il viso ancora bambino hanno bucato lo schermo del cinema, coltivando con perseveranza una brillante carriera. Arriva all’attesissima notte degli Oscar 2026 con la candidatura per Miglior Attore protagonista, per aver interpretato Marty Bausman in Marty Supreme. Un record notevole per la sua giovanissima età: essere arrivato a soli 30 anni a tre nomination totali per la medesima categoria agli Academy Awards. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Timothèe Chalamet è il più giovane attore con tre candidature agli Oscar

Timothée Chalamet si distingue nella storia degli Oscar, diventando il più giovane attore a ricevere tre nomination come miglior attore a soli 30 anni.

Timothée Chalamet si distingue agli Oscar con tre nomination ottenute prima dei 30 anni, raggiungendo un record condiviso con Marlon Brando.

