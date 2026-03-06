The Voice Generations | quante puntate durata e quando finisce il talent show di Rai 1

Quante puntate sono previste per The Voice Generations 2026? Il talent show musicale condotto da Antonella Clerici è un nuovo spin-off che vedrà protagonisti gruppi di persone di diverse generazioni, unite da legami familiari, di amicizia o di lavoro, ma soprattutto dalla comune passione per la musica. Anche in questa occasione sulle quattro sedie girevoli riservate ai coach saranno seduti Loredana Bertè, Nek, Clementino con Rocco Hunt e Arisa. Sono previste in tutto quattro puntate, il venerdì sera dalle 21.30 su Rai 1, dal 6 marzo 2026. Questa la programmazione completa (potrebbe variare): Ma quanto dura (durata) ogni puntata di The Voice Generations 2026? L’inizio è previsto per le 21. 🔗 Leggi su Tpi.it

