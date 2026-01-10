The Voice Kids 2026 | la nuova edizione del talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1

È stata annunciata la prossima edizione di The Voice Kids 2026, il talent show condotto da Antonella Clerici su Rai 1. La trasmissione vedrà la partecipazione di giovani talenti, giudici e ospiti speciali. Restate aggiornati su concorrenti, puntate e modalità di visione in streaming, per scoprire le novità di questa nuova stagione dedicata ai più giovani.

Trona dal 10 gennaio 2026 The Voice Kids, il talent musicale di Rai 1 condotto da Antonella Clerici, in prima visione alle ore 21.20. Si tratta della versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni. Ascolteremo alcune delle giovani voci più belle del Paese, pronte a conquistare i coach nel meccanismo classico del programma, a cominciare dalle Blind Auditions.

The Voice Kids, anticipazioni del 10 gennaio: la sfida (quasi) impossibile di Antonella Clerici - The Voice Kids debutta stasera su Rai 1 con Antonella Clerici e i coach amatissimi: voci, emozioni e storie per contrastare la corazzata C'è posta per te su Canale 5. libero.it

The Voice Kids 2026, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni, giudici, novità - La conduttrice Antonella Clerici e i coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt presiedono la nuova stagione del talent canoro dedicato alle giovani voci ... today.it

Primo appuntamento con le "Blind Auditions", le tradizionali "audizioni al buio" che porteranno i coach della quarta edizione di "The Voice Kids" - Arisa, Loredana Bertè, Clementino e Rocco Hunt, Nek - a scegliere i concorrenti che formeranno le loro squadre. - facebook.com facebook

Torna THE VOICE KIDS, giovani talenti a rapporto! I Coach Loredana, Nek, Arisa, Cleme&Rocco sono pronti a girarsi per voi SABATO 10 gennaio le prime Blind Auditions di #TheVoiceKidsIT Alle 21:30 su Rai 1 e RaiPlay Con la conduzione della x.com

