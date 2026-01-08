The Lowdown | la serie con Ethan Hawke ottiene il rinnovo per la stagione 2
FX ha annunciato che il progetto che racconterà la storia di un giornalista determinato a cercare la verità tornerà con nuovi episodi. La serie The Lowdown con star Ethan Hawke ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 da parte di FX. Le riprese dei nuovi episodi del progetto, di cui l'attore è anche produttore esecutivo oltre che protagonista, dovrebbero avvenire in estate nell'area di Tulsa. Cosa racconta The Lowdown Al centro della trama c'è un giornalista chiamato Lee Raybon, personaggio affidato a Ethan Hawke, la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Il protagonista di The Lowdown (di cui potete leggere la nostra recensione) non è un idealista, ma è fortemente impegnato a esporre la corruzione e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
