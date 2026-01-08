FX ha annunciato che il progetto che racconterà la storia di un giornalista determinato a cercare la verità tornerà con nuovi episodi. La serie The Lowdown con star Ethan Hawke ha ottenuto ufficialmente il rinnovo per la stagione 2 da parte di FX. Le riprese dei nuovi episodi del progetto, di cui l'attore è anche produttore esecutivo oltre che protagonista, dovrebbero avvenire in estate nell'area di Tulsa. Cosa racconta The Lowdown Al centro della trama c'è un giornalista chiamato Lee Raybon, personaggio affidato a Ethan Hawke, la cui ossessione per la verità lo mette sempre nei guai. Il protagonista di The Lowdown (di cui potete leggere la nostra recensione) non è un idealista, ma è fortemente impegnato a esporre la corruzione e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Lowdown: la serie con Ethan Hawke ottiene il rinnovo per la stagione 2

Leggi anche: The Lowdown, la recensione: un neo-noir con un irresistibile Ethan Hawke

Leggi anche: «The Lowdown», il crime di Ethan Hawke tra indagini e famiglia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

The Lowdown; The Lowdown: la serie con Ethan Hawke ottiene il rinnovo per la stagione 2; The Lowdown – l’intricata Tulsa nel noir con Ethan Hawke; Ethan Hawke: la mia vita in 10 ruoli.

The Lowdown: la serie con Ethan Hawke ottiene il rinnovo per la stagione 2 - FX ha annunciato che il progetto che racconterà la storia di un giornalista determinato a cercare la verità tornerà con nuovi episodi. movieplayer.it