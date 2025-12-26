The Lowdown il crime di Ethan Hawke tra indagini e famiglia
The Lowdown, in arrivo su Disney+ il 26 dicembre, unisce il genere crime alla dimensione familiare. Ethan Hawke interpreta Lee Raybon, libraio e aspirante investigatore, che insieme alla figlia indaga su segreti e scandali nella potente famiglia Washberg di Tulsa. Un omaggio, ben fatto e ben scritto, al genere crime, con i suoi racconti e personaggi cardine. The Lowdown, al debutto su Disney+ venerdì 26 dicembre, nel pieno delle festività natalizie, è qualcosa più di piacevole, qualcosa che potrebbe portarlo vicino alla definizione di bello. E il merito è da dividersi equamente fra Sterlin Hajro, suo creatore, ed Ethan Hawke, interprete dello stralunato protagonista, i capelli senza forma, un po' pazzi, e le camicie a quadri. 🔗 Leggi su Laverita.info
Leggi anche: The Lowdown, la recensione: un neo-noir con un irresistibile Ethan Hawke
Leggi anche: Sundance 2026: tra i 90 titoli in programma anche i nuovi film con Natalie Portman, Charli xcx ed Ethan Hawke
The Lowdown, un gioiellino che non dovresti proprio perdere - The Lowdown è un gioiellino che l'arrivo in ritardo rispetto ... today.it
Trama di The Lowdown - Distribuita per la prima volta in Italia il 26 dicembre 2025 dalla piattaforma streaming ... movieplayer.it
Ethan Hawke’s ‘The Lowdown’ Is a Superlative Crime Yarn From a ‘Reservation Dogs’ Creator: TV Review - Ethan Hawke’s hero, a Tulsa “truthtorian” by the name of Lee Raybon, ruffles feathers as a freelance reporter — but for his ... uk.news.yahoo.com
THE LOWDOWN: Serie televisiva americana neo-noir crime-drama con elementi di commedia e mistero, creata da Sterlin Harjo (autore di ‘Reservation Dogs’). Al centro della trama c’è Lee Raybon (interpretato da Ethan Hawke), un giornalista indipendent facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.