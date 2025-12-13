Icons – Harry Potter recensione | una docu-serie per raccontare la saga dell' iconico maghetto

La docu-serie racconta con materiali inediti il dietro le quinte di tutti e sette i film della saga, mostrando la crescita dei protagonisti e le sfide nel portarla a termine. Su Sky e NOW. Harry Potter è un'icona come poche altre, divenuto un tutt'uno con la definizione di "mago". Prima di arrivare ad un successo così planetario - letterario, cinematografico, e presto televisivo con la nuova serie in produzione - ci sono state varie battute d'arresto. Spesso non raccontate fino a questo momento, ma ora pronte ad emergere grazie alla docu-serie in sei episodi Icons realizzata da Vice, in onda dal 13 dicembre ogni sabato su Sky Documentaries e in streaming su NOW. Movieplayer.it

“Icons – Harry Potter” e Sky Cinema Harry Potter, per il periodo festivo la celebre saga non manca mai - Un viaggio esclusivo nel cuore della magia di Harry Potter sarà a breve disponibile su Sky Documentaries con Icons – Harry Potter. teleblog.it