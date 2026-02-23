Terza corsia sull’A1 | tra Incisa e Firenze Sud apre il nuovo viadotto Ribuio

Il nuovo viadotto Ribuio sull’A1 tra Incisa e Firenze Sud apre per ridurre le code causate dall’aumento dei veicoli. La costruzione, lunga 300 metri, mira a migliorare la fluidità del traffico e facilitare i lavori di ampliamento dell’autostrada. La scelta di realizzare questa infrastruttura risponde alle esigenze di sicurezza e di spostamenti più rapidi. Ora, i veicoli potranno transitare più facilmente lungo questa tratta strategica. La strada rimane aperta al traffico senza interruzioni.

Firenze, 23 febbraio 2026 – Un nuovo tratto in variante sull’ Autostrada del Sole per alleggerire il traffico e accelerare i lavori di ampliamento. Dall’ultimo fine settimana di febbraio entra in azione il viadotto Ribuio, infrastruttura strategica per il potenziamento della A1 nel tratto fiorentino tra Incisa e Firenze Sud. Il nuovo viadotto Ribuio. Tra il km 311+000 e il km 313+000, come spiega Società Autostrade, entrerà in esercizio il viadotto Ribuio, opera centrale del programma di ampliamento alla terza corsia tra Incisa e Firenze Sud. GERMOGLI PH: 23 FEBBRAIO 2026 Firenze cantiere autostradale fra Firenze sud e Incisa per la costruzione della quarta corsia e la terza galleria L’infrastruttura, lunga 150 metri, rappresenta – insieme al viadotto Massone e alla nuova galleria San Donato – uno degli interventi strategici dell’intero progetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Il nuovo viadotto Ribuio sull'autostrada A1 si apre ufficialmente tra Incisa e Firenze Sud, a causa dei lavori di ampliamento della terza corsia.

Incidente sull'A1, chiusa l'autostrada tra Firenze sud e Incisa: traffico bloccato in entrambe le direzioniUn incidente sull'A1 tra Firenze sud e Incisa ha causato la chiusura temporanea del tratto alle 16:20, coinvolgendo un camion e provocando blocchi in entrambe le direzioni.

