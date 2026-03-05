Vomero terrore sull’autobus | donna accoltellata preso 39enne

Nella serata di ieri, nel quartiere Vomero di Napoli, una donna di 32 anni è stata ferita con un coltello a bordo di un autobus in via Simone Martini, sulla linea C32. Un uomo di 39 anni è stato arrestato poco dopo l'aggressione. L'episodio ha generato nervosismo tra i passeggeri e ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Grave episodio in serata nella zona collinare di Napoli. Una 32enne è stata accoltellata in un autobus in via Simone Martini (linea c32). La donna è cosciente ed è stata già trasportata all'ospedale Cardarelli. Non è in pericolo di vita, ma è ferita al volto e alle braccia. L'uomo che ha sferrato i colpi è stato già catturato dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli. È un 39enne di Pianura. Da quanto si apprende conosceva la vittima e avrebbe agito senza motivi apparenti. L'uomo ha rischiato il linciaggio da parte dei presenti, mentre la prontezza del giovane autista dell'Anm– che ha fermato il mezzo cercando di calmare l'aggressore – e l'intervento delle Forze dell'Ordine allertate dai passeggeri hanno probabilmente evitato conseguenze ancora più gravi.

