Terrore al Vomero donna accoltellata in un autobus|VIDEO

Un episodio di violenza si è verificato al Vomero, in via Simone Martini, dove un uomo ha accoltellato una donna di 32 anni all’interno di un autobus. L’uomo ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente la donna, ferendola al volto e alle braccia. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Il dramma si è consumato in un autobus, al Vomero, in via Simone Martini. E' all'interno del mezzo che un uomo ha estratto il coltello e colpito più volte una donna, una 32enne, ferendola al volto e alle braccia. Da quanto si apprende alcuni passeggeri non sono rimasti a guardare, ma hanno cercato di bloccare l'aggressore mentre veniva allertato il 112. Il feritore è stato quindi immobilizzato e portato via dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Napoli. È un 39enne di Pianura. Ha agito senza motivi apparenti. La donna non ha mai perso i sensi. E' stata trasportata in codice rosso al Cardarelli, terrorizzata e sanguinante, non è in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Vomero, terrore sull'autobus: donna accoltellata, preso 39enne

