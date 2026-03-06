Nel pomeriggio di oggi, alle 14:21, è stata registrata una scossa di terremoto nel Cosentino da parte dell’Ingv. La magnitudo stimata varia tra 3.8 e 4.3. La terra ha tremato in diverse zone della regione, senza segnalazioni immediate di danni o feriti. La situazione resta sotto osservazione mentre le autorità monitorano eventuali sviluppi.

Scossa di terremoto nel Cosentino. Come rileva l'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa si è stata registrata alle 14:21. La magnitudo stimata è tra il 3.8 e il 4.3. L'epicentro è nella zona della costa ionica cosentina, in mare, a una profondità di 22 km. Al momento non si segnalano danni né a cose né a persone.

© Lapresse.it - Terremoto nel Cosentino, magnitudo tra 3.8 e 4.3

