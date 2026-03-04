Forte scossa di terremoto nel Catanese | magnitudo tra 4.1 e 4.6 Ad Aci Sant’Antonio scuole chiuse per precauzione

Una forte scossa di terremoto si è verificata nel Catanese alle 7.05 del 4 marzo, con una magnitudo stimata tra 4.1 e 4.6. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato l’evento, che ha interessato la zona di Aci Sant’Antonio. In seguito al terremoto, le autorità hanno deciso di chiudere le scuole del paese per motivi di sicurezza.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia registra una scossa di terremoto alle 7.05 del 4 marzo nel Catanese. La magnitudo provvisoria varia tra 4.1 e 4.6 secondo stime iniziali. L'evento, durato, alcuni secondi e risulta percepibile da persone già sveglie a quell'ora.