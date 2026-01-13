Due scosse di terremoto nel Ravennate magnitudo tra 4 e 4.5 | gente in strada e treni sospesi

Nella mattinata di oggi, nel territorio ravennate, si sono verificate due scosse di terremoto con magnitudo tra 4 e 4.5. La prima, di magnitudo 4.3, è stata registrata alle 9.27 con epicentro vicino a Russi, a una profondità di 23 chilometri. La situazione ha causato l’evacuazione di alcune zone e sospensioni nei servizi ferroviari.

Una prima scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita alle 9.27 in Romagna, con epicentro a sette chilometri da Russi, in provincia di Ravenna, a una profondità di 23 chilometri. Due minuti più tardi, come comunicato dalla sala sismica dell'Ingv di Roma, è seguita una seconda scossa di magnitudo 4.1, con epicentro a otto chilometri da Faenza, sempre nel Ravennate e poco distante dal primo evento. Paura e apprensione tra la popolazione, con molte persone scese in strada, ma non risultano danni a cose o persone. I vigili del fuoco di Forlì-Cesena segnalano che hanno ricevuto diverse chiamate della popolazione, principalmente per richieste di chiarimenti.

