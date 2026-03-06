Terremoto all’isola d’Ischia | vertice in Prefettura nessun danno segnalato

Un terremoto di magnitudo 2 si è verificato all’isola d’Ischia. La Prefettura ha convocato un vertice per valutare la situazione, ma finora non sono stati segnalati danni o feriti. La scossa è stata avvertita in alcune zone dell’isola, senza provocare conseguenze significative. Le autorità continuano a monitorare la situazione e a garantire la sicurezza dei residenti.

Terremoto di magnitudo 2.6 avvertito a Ischia: nessun danno registrato A seguito di una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 che ha colpito l'isola di Ischia, i residenti hanno avvertito chiaramente il sisma. La situazione è stata prontamente analizzata dalle autorità competenti, senza registrare al momento danni a persone o cose. Le prime verifiche sono state effettuate dal Centro di Coordinamento Soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli, Michele di Bari. Un'ampia mobilitazione ha visto coinvolti tecnici comunali, volontari delle Protezioni Civili locali e forze dell'ordine, i quali hanno effettuato sopralluoghi nell'area per garantire la sicurezza della popolazione.

Ultim’ora/ Terremoto a Ischia, trema tutta l’isola napoletana: la magnitudo è di 2.6Una scossa di terremoto è stata registrata nel pomeriggio di oggi, 6 marzo 2026, sull’isola di Ischia. Terremoto a Ischia oggi 6 marzo 2026: magnitudo 2.6 Stando a quanto rilevato dai sismografi dell’ ... msn.com

