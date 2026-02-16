Terra dei Fuochi al via la rimozione dei rifiuti in 17 siti del casertano e a Ponte Riccio

Giuseppe Vadalà ha dato il via alla rimozione dei rifiuti in 17 aree del casertano, un intervento che mira a ripulire le zone più colpite dalla presenza di discariche abusive. Le operazioni interessano anche Ponte Riccio, dove si stanno concentrando le squadre di volontari e tecnici specializzati. In alcuni punti, i rifiuti accumulati superano i 10 metri di altezza, creando rischi per la salute e l’ambiente.

Vadalà: “Già smaltite oltre 2.200 tonnellate”. Interventi per 6,4 milioni, 2,3 milioni per la maxi-discarica di Giugliano Sono partite le operazioni di rimozione e smaltimento dei rifiuti in 17 siti del casertano ricadenti nella Terra dei Fuochi, individuati dal Commissario unico per la bonifica delle discariche e dei siti contaminati, Giuseppe Vadalà. Contestualmente è scattato l’intervento anche a Ponte Riccio, nel territorio di Giugliano in Campania, dove insiste una maxi-discarica abusiva nei pressi di un campo rom: qui l’investimento ammonta a 2,3 milioni di euro. In mattinata Vadalà ha effettuato un sopralluogo proprio a Ponte Riccio e all’ex mattatoio di Caserta, altro sito fortemente inquinato situato nella periferia sud del capoluogo.🔗 Leggi su Casertanews.it

