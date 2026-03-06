Terni | 64 scuole fine emergenze e via al ticketing

Il Comune di Terni ha annunciato l’attivazione di un nuovo sistema gestionale informatizzato basato su ticket per le richieste delle scuole. Sono 64 le strutture coinvolte nell’aggiornamento, che segna la fine delle emergenze legate alla gestione delle pratiche scolastiche. La nuova piattaforma sarà presto operativa e permetterà di inviare e ricevere richieste in modo più rapido e organizzato.

Il Comune di Terni sta per attivare un sistema gestionale informatizzato basato su ticket per gestire le richieste delle scuole. L'iniziativa, discussa venerdì 6 marzo 2026 durante una seduta congiunta tra Prima e Seconda commissione, mira a sostituire la prassi delle chiamate telefoniche con un tracciamento centralizzato. Sessantaquattro istituti sono attualmente sotto l'attenzione dell'amministrazione comunale. L'assessore ai lavori pubblici Sergio Anibaldi ha delineato un nuovo approccio che parte da una ricognizione puntuale del quadro esigenziale. La priorità assoluta è la sicurezza degli edifici scolastici dopo anni in cui le risorse per le manutenzioni programmate sono state sottratte.