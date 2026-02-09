Scuole al freddo La Pigna | Basta emergenze serve un piano straordinario per rifare gli impianti

La scuola Camerani rimane senza riscaldamento, costringendo gli studenti a spostarsi in altri edifici. La lista civica La Pigna chiede un piano straordinario per rifare gli impianti e risolvere definitivamente il problema. La situazione resta critica, e il Comune si impegna a trovare una soluzione.

Il grave guasto all’impianto di riscaldamento del plesso scolastico Camerani, che ha portato alla chiusura della scuola e al trasferimento delle classi in altri edifici, finisce al centro di un question time depositato in Consiglio comunale dalla lista civica La Pigna. Nei giorni scorsi, infatti.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

