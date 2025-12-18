Reyer School Cup pronta l' edizione 2026 | 770 studenti in campo da 64 scuole

La Reyer School Cup 2026 si prepara a tornare, confermando il suo ruolo di evento imperdibile nel panorama giovanile. Con 64 scuole coinvolte e 770 studenti-atleti pronti a sfidarsi in 127 emozionanti partite, il torneo promette spettacolo, passione e crescita per i giovani talenti. Un appuntamento che unisce sport, educazione e comunità, rafforzando il legame tra il mondo scolastico e il basket giovanile.

La Reyer School Cup, il torneo di basket giovanile organizzato dall'Umana Reyer e dedicato agli istituti superiori, annuncia il ritorno in campo nel 2026: sarà un'edizione imponente per numeri e partecipazione, con 64 scuole coinvolte e 770 studenti-atleti che giocheranno nelle 127 partite. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

