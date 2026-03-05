Varone e Saber | il Gubbio regola il Carpi E ora la testa va al derby contro i rossoverdi

Il Gubbio ha battuto il Carpi 2-1 nella partita giocata allo stadio locale, con Varone e Saber tra i marcatori. La formazione dei padroni di casa ha schierato un 3-5-2, con Krapikas tra i pali e diversi cambi durante il secondo tempo. La squadra avversaria ha subito la sconfitta in una sfida che ora si concentra sulla prossima partita contro i rossoverdi.

GUBBIO 2 CARPI 1 GUBBIO (3-5-2): Krapikas; Bruscagin, Baroncelli, Di Bitonto; Podda, Saber (st 26’ Di Massimo), Carraro (st 16’ Rosaia), Varone (st 33’ Fazzi), Tentardini (st 26’ Murru); Minta (st 26’ Djankpata), Ghirardello. All. Di Carlo A disp. Bagnolini, Tomasella, Di Massimo, Mastropietro, Signorini, La Mantia, Costa, Bacalini. CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Rossini, Panelli (st 26’ Lombardi); Verza (st 40’ Tcheuna), Figoli (st 10’ Giani), Rosetti, Cecotti (st 1’ Rigo); Pietra; Gaddini (st 10’ Sall), Stanzani. All. Cassani A disp. Scacchetti, Perta, Amaya, Mahrani, Giva, Benvenuto. Arbitro: Rossini di Torino (Bosco-Lombardi) Marcatori: pt 20’ Varone, st 7’ Saber, 51’ Lombardi Note: corner 3-7; ammoniti: Rigo, Di Bitonto; recupero: pt 2’; st 5’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

